Самая мощная версия Subaru WRX STi представлена в Южной Африке

Subaru WRX STi в 2018 исполняется 30 лет, в честь чего офис японского бренда в Южной Африке выпустить лимитированным тиражом спецверсию Diamond Edition с мощным мотором.

Subaru WRX STi Diamond Edition наделена переписанными картами зажигания и подачи топлива. Кроме того, автомобиль оснащен новой выпускной системой. Мощность двигателя новинки повысилась до 354 л.с./464 Нм (+54 л.с./57 Нм).

Diamond Edition стала самой мощной версией Subaru WRX STi в Южной Африке, однако не «переплюнула» японскую и британскую «топовые» модификации модели, в которых установлены моторы тягой 380 и 400 л.с. соответственно.

Разгон до «сотни» у Subaru WRX STi Diamond Edition занимает 5 с, в то время как стандартной WRX STi на это требуется 5,7 с. Чтобы разогнаться до 160 км/ч, новинке нужно 13,7 с, стандартная WRX STi это делает за 14,76 с.

Subaru WRX STi Diamond Edition получила тормоза Brembo, новую распорку, проставки колес, увеличивающие колею на 20 мм, а также затемненные колесные диски размерностью 19 дюймов. Также машина получила «звук» Harmon Kardon на семь громкоговорителей, информационно-развлекательный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto. На рынок новинка отправится в количестве 30 единиц в январе 2019 года.