В США продают культовую «Шишигу» 1984 года всего за 3 000 долларов

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Объявление о продаже легендарного советского грузовика ГАЗ-66 появилось на зарубежном сайте Bring A Trailer. На данный момент автомобиль оценивается в 3 000 долларов – именно за эти деньги его продадут, если не найдёт покупатель, готовый заплатить больше.

«Шишига» 1983 года выпуска преодолела всего 2 600 км. Отметим, что подобную машину в РФ можно приобрести не менее чем за 500 000 рублей. Судя по фотографиям, автомобиль остаётся в отличном состоянии. Вместе с тем он нуждается в ремонте, например, замене генератора и карбюратора, починке тормозов и очистке топливного бака.

Как можно понять по лебеде, на продажу выставили версию ГАЗ-66-05, оснащённую экранированным электрическим оборудованием. Под капотом разместился 4,2-литровый двигатель V8 мощностью 115 л. с. при 295 Нм.

С мотором сочетается 4-диапазонная «механика», тяга передаётся на четыре колеса, а в обоих мостах имеются самоблокирующиеся дифференциалы. Продавец также пояснил в объявлении, что ГАЗ-66 достался ему от отца, который приобрёл «Шишигу» в Венгрии в 1989 году. Перед этим машина выполняла функцию резервного военного транспорта.

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