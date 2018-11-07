Озвучены подробности первого премиального грузовика «КАМАЗ-54901»

Челнинские машиностроители готовят к производству «КАМАЗ-54901», который станет первым премиальным грузовиком в России. Накануне представители производителя рассказали о новом тягаче.

«КАМАЗ-54901» станет первой моделью семейства К5. Машина получила оригинальную кабину, но ее каркас взят от тягача Mercedes Benz Actros нового поколения. Челнинский грузовик может похвастаться просторным салоном. Внутренняя высота кабины составляет 1980 мм, а в ширину она достигает 2270 мм.

Движущей силой грузовика «КАМАЗ-54901» является мотор Р6. Отечественные машиностроители разрабатывали его вместе со специалистами компании Liebherr из Швейцарии. 12-литровый агрегат выдает производительность в 380-550 л.с. в зависимости от версии тягача. Ресурс двигателя составляет 1,5 млн км, а межсервисный интервал силовой установки равен 150 000 км. Агрегат работает в паре с 12-АКПП, агрегатированной немецкой фирмой ZF Traxon.

На массовый конвейер модель «КАМАЗ-54901» отправится в будущем году. При этом, уже в нынешнем году 40 машин передадут заказчикам.