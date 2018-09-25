Эксперты выяснили, на каких автомобилях в РФ ездят люди среднего возраста

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» поделились результатами опроса, целью которого было определить, какие автобренды и модели пользуются наибольшей популярностью в России среди граждан среднего возраста.

Опрос показал, что самым большим спросом у россиян среднего возраста пользуется Toyota, которую выбрали 14,3% респондентов. Это значит, что каждый седьмой житель страны указанной возрастной категории ездит на Toyota.

Второе место досталось LADA: автомобилями данного отечественного бренда владеют 11,4% опрошенных. Третью позицию с долей в 7% заняла ещё одна японская марка – Nissan.

Любопытно, что среди моделей лидером стало семейство LADA Samara, на таких авто ездят 2,4% россиян среднего возраста. С небольшим отставанием «серебро» заполучил Ford Focus, которым владеют 2,3% от всех участников опроса.

Далее следуют Toyota Corolla и LADA Kalina с долей 2,2 и 2,1%. Остальные модели не смогли пересечь рубеж в 2%. Уточняется, что эксперты рассмотрели свыше 63 000 анкет, в опросе принимали участие россияне в возрасте от 36 до 55 лет.

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