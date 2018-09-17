«Автотор» начал сборку спортивного седана Genesis G70

Модель Genesis G70 для рынка России производится на калининградском заводе «Автотор». Для РФ предусмотрены пять версий спортивного седана с полным приводом.

Уточним, что в Genesis G70 будет продаваться в России в версиях Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Для них предусмотрен агрегат 2.0 с турбонаддувом, производительность которого составляет 197 или 247 л.с. в зависимости от комплектации. Агрегат сочетается с безальтернативной 8-АКПП.

Полный привод во всех версиях Genesis G70 контролируется системой HTRAC. Она распределяет крутящий момент между осями машины так, чтобы она была устойчивой на неровных участках, крутых поворотах и в других сложных дорожных условиях, такие как наледь и так далее.

Genesis G70 оснащается средствами безопасности Genesis Active Safety Control, водительскими ассистентами DAW, системой удержания в полосе, интеллектуальным круиз-контролем и семью эйрбэгами.

Напомним, сборка автомобилей Genesis на заводе «Автотор» ведется с 2016 года. Изначально на предприятии выпускался седан G90. В минувшем году на конвейер калининградской площадки стал G80, и в июне минувшего года также началась сборка модификации G80 Sport.