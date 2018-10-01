Для России подорожали седан KIA Cerato и хэтчбек Ceed

Корейцы пересмотрели рублевый прайс на KIA Cerato и хэтчбек Ceed, в результате чего обе модели выросли в цене в России, при том, что Ceed уже дорожал в октябре.

Месяцем ранее KIA Ceed стал дороже в России на 15 000 рублей. Модель Cerato это не коснулось, так как она только 1 октября в четвертом поколении появилась на рынке РФ. Теперь же на 20 000 рублей в цене выросли оба автомобиля.

Стоимость базового седана KIA Cerato четвертого поколения отныне в России составляет 1,07 млн рублей. Машиной движет мотор 1.6 мощностью 128 л.с., а работает он в паре с МКПП. С АКПП седан предлагается за 1,11 млн рублей. Стоимость максимальной сборки Cerato в РФ составляет 1,38 млн рублей. Она комплектуется двигателем 2.0 тягой 150 л.с.

Стоимость самого доступного KIA Ceed в России теперь составляет 985 000 рублей. Машина оснащена двигателем 1.4 отдачей в 100 л.с. С ним сочетается МКПП. Стоимость хэтчбека с агрегатом 1.6 и автоматической трансмиссией составляет 1,055 млн рублей. Максимальная сборка автомобиля обойдется в 1,495 млн рублей. Она укомплектована турбированной силовой установкой 1.4 мощностью 140 л.с. с РКПП.