В России начались продажи Subaru Forester нового поколения

Пятый Subaru Forester доступен в России в шести сборках. Минимальная стоимость машины в РФ составляет 1 939 000 рублей, а за «топовый» вседорожник нужно заплатить 2 549 000 рублей.

Базовый Subaru Forester пятой генерации предложен в России с бензиновой установкой 2.0 отдачей 150 л.с. С ней машина набирает «сотню» за 10,3 с. Порог скорости автомобиля обозначен на 193 км/ч. Также кроссовер можно купить с улучшенным мотором 2.5мощностью 185 л.с. Она работает в паре с вариатором Lineartronic, передающим крутящий момент на обе оси. С таким агрегатом автомобиль разгоняется до «сотни» за 9,5 с, а порог скорости обозначен на 207 км/ч.

Subaru Forester наделен двумя новыми режимами езды: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». В базовой сборке машина оснащается светодиодными фарами, датчиками дождя и света, передними креслами с подогревом, климатической установкой, водительским креслом, регулируемым в 8 положениях, системой мультимедиа с дисплеем на 6,5 дюйма и четырьмя громкоговорителями.

В основу нового Subaru Forester легло глобальное шасси SGP. Машина внешне похожа на концепт VIZIV Future,представленный в 2015 году в Токио.

Опционально для Subaru Forester доступна система мультимедиа с Apple CarPlay, Android Auto и улучшенным навигатором на базе ПО TomTom. Также машину можно приобрести с адаптивным круиз-контролем, системами экстренного торможения, оценки усталости водителя, отслеживания слепых зон и так далее.