Презентация нового бюджетника KIA SP состоится в Китае

Сегодня, 13:55 \\ Авто/Мото

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоится презентация предсерийной версии нового бюджетника KIA SP. Южнокорейский автопроизводитель намерен представить кроссовер на базе Hyundai Creta уже 16 ноября.

Специалисты считают, что KIA SP станет глобально моделью не только в Китае, Индии и Бразилии. Автоэксперты уверены, что вскоре модель предложат и на российском рынке, где главным конкурентом окажется Hyundai Creta.

Дебют KIA SP состоялся еще в Нью-Дели в рамках индийского автошоу Auto Expo несколько месяцев назад. Концепт получил уникальный дизайн с крупной решеткой радиатора, а также головным светом с многоярусными фарами.

Модель также получила внедорожный обвес: массивные арки колес, неокрашенный пластиковый обвес для защиты. Под капотом Auto Expo установлены турбодвигатели объемом 1,0 литр с отдачей в 118 «лошадей» и объемом 1,5 литра с отдачей в 115 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена 6МКПП и 6АКПП.

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Автор - Татьяна Рязанская
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