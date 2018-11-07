МВД РФ предложило поменять внешний вид документов на автомобиль

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о грядущих изменениях в пакете водительских документов. Соответствующий законопроект на данный момент проходит обсуждение в законодательных органах страны.

Так, если проект приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах» всё же вступит в законную силу, в обиход войдут новые пластиковые свидетельства о регистрации автомобиля, которые получат закруглённые поля и уменьшенные размеры. Также VIN-номер кузова теперь будет располагаться на обратной стороне документа. Туда же с лицевой стороны перенесут силовые характеристики и цвет машины. А вот на основную сторону документа попадет главная информация о владельце транспортного средства – его ФИО, адрес и дата рождения.

Также стоит добавить, что переход на пластиковые СТС нового поколения не повлечет за собой отмену бумажных паспортов транспортных средств – их использование будет проходить в установленном порядке. Напомним, что с 1 июля этого года на территории РФ начали вводить электронные паспорта ТС и несмотря на тот факт, что база эПТС находится в состоянии тестирования, некоторые российские дилеры уже начали выдавать водителям обновленные документы на автомобиль.

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