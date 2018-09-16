Volkswagen намерен собрать 50 млн электрокаров

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Представители немецкого автопроизводителя Volkswagen сообщили, что концерн намерен выпустить 50 млн электрокаров. Для этого будет запущена отдельная линия, однако сроки не называют.

В связи с ужесточающимися требованиями к экологичности машин, а также растущей популярность электрокаров, производители делают акцент на авто с альтернативными видами топлива. Немецкий концерн Volkswagen не исключение.

Помимо выпуска 50 млн электрокаров, компания также расширит модельный ряд. Ранее было запланировано представить к 2025 году только 25 новинок сегмента, однако теперь Volkswagen решил значительно увеличить их количество.

В основу электрокаров Volkswagen ляжет архитектура MEB, которую создавали для автопроизводителя. Новая платформа, контракты с изготовителями батарей, а также объем производства позволят сократить издержки до 20 000 евро. Уже через два года немецкий бренд соберет первые серийные модели.

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Автор - Татьяна Рязанская
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