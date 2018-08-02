В интернете раскрыли некоторые подробности обновленного Buick LaCrosse

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Рестайлинговый американский седан Buick LaCrosse рассекретили на фото, появившихся в сети. Флагманская «четырехдверка» обзавелась новым внешним обликом и пересмотренными силовыми параметрами.

Выведенный на рынок седан Buick LaCrosse представили в 2015 году, а теперь инженеры компании подвергли машину обновлению. Подкапотное пространство модернизированной «четырехдверки» займет турбомотор объемом 1,5 литра с мощностью 158 лошадиных сил. Премиальное исполнение седана обустроили 2-литровым 234-сильным агрегатом.

 

В настоящее время не имеется информации о том, когда представят обновленный Buick LaCross, вероятно премьера новинки пройдет в 2018 году. Дореформенный седан предлагается на поднебесном авторынке за 229 800 юаней, что составляет 2 227 000 рублей по текущему курсу валют.

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Автор - Дмитрий Павличко
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