Бывший дизайнер Porsche представил новый кроссовер Enovate ME7

Экс-топ - менеджер СП Shanghai Volkswagen Джанг Хайлян и бывший дизайнер Porsche и Chery Хакан Саракаглоу организовали новую компанию Enovate, специализирующуюся на создании полностью электрических автомобилей. Первый автомобилем данного стартапа стал кроссовер Enovate ME7, который покажут на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября нынешнего года.

Такой электромобиль будет обладать длиной в 2 825 мм и батареей, расположенной под полом салона. Каждая ось машины обзаведется по электродвигателю. Общая производительность установки достигнет отметки в 435 лошадиных сил. Дальность хода электрокроссовера Enovate ME7 составит от 500 до 700 км. Первую «сотню» электрический паркетник сможет набирать за 4,9 секунды.

Серийное исполнение новинки от Enovate появится в 2019 году, а начало продаж назначено на вторую половину следующего года. По словам автопроизводителя, стоимость кроссовера будет соответствовать ценнику седана Tesla Model 3.