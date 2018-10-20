Бывший дизайнер Porsche представил новый кроссовер Enovate ME7

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Экс-топ - менеджер СП Shanghai Volkswagen Джанг Хайлян и бывший дизайнер Porsche и Chery Хакан Саракаглоу организовали новую компанию Enovate, специализирующуюся на создании полностью электрических автомобилей. Первый автомобилем данного стартапа стал кроссовер Enovate ME7, который покажут на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября нынешнего года.

 Такой электромобиль будет обладать длиной в 2 825 мм и батареей, расположенной под полом салона. Каждая ось машины обзаведется по электродвигателю. Общая производительность установки достигнет отметки в 435 лошадиных сил. Дальность хода электрокроссовера Enovate ME7 составит от 500 до 700 км. Первую «сотню» электрический паркетник сможет набирать за 4,9 секунды.

 

 Серийное исполнение новинки от Enovate появится в 2019 году, а начало продаж назначено на вторую половину следующего года. По словам автопроизводителя, стоимость кроссовера будет соответствовать ценнику седана Tesla Model 3.

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Автор - Дмитрий Павличко
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