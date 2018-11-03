Появились первые фотографии кроссовера Aston Martin DBX

Представители британской машиностроительной компании Astin Martin подтвердили разработку кроссовера. В настоящее время на просторах интернета появились первые фотографии новинки, скрытые камуфляжной пленкой.

На фотографии представили кроссовер Aston Martin DBX, который пока еще не является серийной версией, а всего лишь тестовым экземпляром. На машине можно отметить фирменную радиаторную решетку и общие очертания, которые имеют отличия от прототипа Aston Martin DBX, который показали в 2015 году.

Следует сказать, что представленный три года назад в Женеве прототип был полностью электрическим. Серийный Aston Martin DBX сперва выйдет с 12-цилиндровым ДВС, а позже под капотом появится 8-цилиндровый мотор, позаимствованный от Mercedes-AMG. Вероятно, официальная премьера нового Aston Martin DBX пройдет во втором полугодии следующего года. Он сможет конкурировать с Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus.