МВД: Регистрировать авто можно в автосалонах

Представители МВД России сообщили, что теперь регистрировать автомобили можно в автосалонах. При этом к специалистам дилер-центров предъявили квалификационные требования.

Подробности о новом приказе опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. В августе Владимир Путин подписал закон разрешающий регистрацию машин без ГИБДД. Сам проект предложили в Госдуме семь лет назад и в течение этого времени его корректировали.

Новый закон позволит покупателям упростить процесс приобретения и регистрации автомобилей в России. Теперь клиент сможет оформить авто прямо в дилер-центре, а также получить номера на новое транспортное средство. В результате россияне смогут избежать очереди в ГИБДД для регистрации.

В то же время МВД предъявило требования к сотрудникам автосалонов. Специалист, который будет регистрировать авто должен знать законодательство о техническом регулировании, чтобы правильно идентифицировать. Также сотрудник должен выявить признаки изменения идентификационных сведений, а также правильно оформить документацию о регистрации.