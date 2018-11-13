МВД: Регистрировать авто можно в автосалонах

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Представители МВД России сообщили, что теперь регистрировать автомобили можно в автосалонах. При этом к специалистам дилер-центров предъявили квалификационные требования.

Подробности о новом приказе опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. В августе Владимир Путин подписал закон разрешающий регистрацию машин без ГИБДД. Сам проект предложили в Госдуме семь лет назад и в течение этого времени его корректировали.

Новый закон позволит покупателям упростить процесс приобретения и регистрации автомобилей в России. Теперь клиент сможет оформить авто прямо в дилер-центре, а также получить номера на новое транспортное средство. В результате россияне смогут избежать очереди в ГИБДД для регистрации. 

В то же время МВД предъявило требования к сотрудникам автосалонов. Специалист, который будет регистрировать авто должен знать законодательство о техническом регулировании, чтобы правильно идентифицировать. Также сотрудник должен выявить признаки изменения идентификационных сведений, а также правильно оформить документацию о регистрации.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в этом месяце в рамках автошоу в Лос-Анджелессе, производитель рассекретил внешность и некоторые характеристики....

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Флагманский пикап Great Wall Wingle 7 выйдет на китайский рынок в конце ноября

Китайская компания Great Wall выведен на авторынок новый флагманский пикап Great Wall...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Эксперты выбрали 3 лучших 7-местных кроссовера за 2 миллиона рублей

Сегмент 3-рядных внедорожников набирает всё большую популярность – вместительные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ