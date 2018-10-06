В России отзывают 226 гибридных Toyota Prius

Сегодня, 17:56 \\ Авто/Мото

Росстандарт сообщил, что японский автопроизводитель Toyota отзывает в России 226 гибридных Prius из-за возможного короткого замыкания. Под кампанию отзыва попали модели собранные с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

Из-за особенности сборки гибридных Toyota Prius появилась угроза короткого замыкания, которая и стала причиной отзыва 226 моделей. В моделях 2016-2018 годов жгут электропроводки мотора и крыша могут контактировать.

Пыль между деталями, а также вибрация способны повредить изоляцию, что может вызвать короткое замыкает, а также перегреть проводку. Владельцев отзывных Toyota Prius оповестят о проблеме. Ремонт проведут в техцентрах бренда бесплатно, во время которого проверят жгут проводов мотора и при необходимости заменят.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Toyota объявила кампанию отзыва 2,43 млн гибридов по всему миру. Специалисты отмечают, что частые отзывы машин не свидетельствуют о плохом качестве моделей. Это наоборот показывает компанию с лучшей стороны, поскольку она следит за состоянием своих авто.

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Автор - Татьяна Рязанская
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