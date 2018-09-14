В интернете появились фото нового «робота» AMT для LADA XRay

Сегодня, 15:47 \\ Авто/Мото

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» вывела на дорожные тесты вседорожный хэтчбек LADA XRay Cross с роботизированной трансмиссией AMT. Недавно в интернете появились фотографии коробки передач.

Ранее появилась информация, обновленный «робот» будет приводить в действие 16-клапанный бензиновый мотор объемом 1,8 литра с производительностью 122 «лошадки». На фото можно заметить, что трансмиссия обзаведется тремя режимами езды: ручной, зимний и ползущий. Из-за перемен в передаточных числах в AMT не будет рывков, задержек и других обычных недочетов, которые были в старой трансмиссии.

 

Также обладатели LADA XRay Cross без проблем смогут перевозить прицепы и буксировать другие авто, а затраты топлива снизятся. Такой информацией поделились специалисты «АвтоВАЗ». Единственным недостатком AMT является отсутствие электронного переключателя режимов движения LADA Ride Select, которого нет на фотоснимках. Не исключается, что этот механизм предложат опционально.

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Автор - Дмитрий Павличко
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