Опубликованы первые официальные снимки внедорожника Ford Bronco

Сегодня, 14:51 \\ Авто/Мото

В Лас-Вегасе в рамках конференции состоялась закрытая презентация Ford, слайд которой был опубликован в сети. Один из участников сфотографировал слайд с новым Bronco и опубликовал официальные снимки в сети.

В результате участник конференции в Лас-Вегасе полностью рассекретил дизайн Ford Bronco. Презентация моделей американского производителя была предназначена для местных дилер-центров.

В сети представили снимок слайда, на котором новинка Ford Bronco представлена с трех ракурсов. Соотвественно информации о техническом оснащении внедорожника или других подробностей нет. Официальная презентация модели назначена на первую половину 2019 года, а продажи стартуют осенью.

Согласно представленному снимку Ford Bronco получит некоторые доработки, поскольку версия в Лас-Вегасе отличается от весеннего концепта. При этом весной модель была скрыта покрывалом, которое позволяло разглядеть лишь формы.

Ford Bronco из Лас-Вегасе получил другой наклон фронтального стекла. С двери багажника компания убрала запасное колесо. Специалисты ожидают, что новинка станет главным конкурентом Jeep Wrangler.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в этом месяце в рамках автошоу в Лос-Анджелессе, производитель рассекретил внешность и некоторые характеристики....

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Флагманский пикап Great Wall Wingle 7 выйдет на китайский рынок в конце ноября

Китайская компания Great Wall выведен на авторынок новый флагманский пикап Great Wall...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Эксперты выбрали 3 лучших 7-местных кроссовера за 2 миллиона рублей

Сегмент 3-рядных внедорожников набирает всё большую популярность – вместительные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ