Опубликованы первые официальные снимки внедорожника Ford Bronco

В Лас-Вегасе в рамках конференции состоялась закрытая презентация Ford, слайд которой был опубликован в сети. Один из участников сфотографировал слайд с новым Bronco и опубликовал официальные снимки в сети.

В результате участник конференции в Лас-Вегасе полностью рассекретил дизайн Ford Bronco. Презентация моделей американского производителя была предназначена для местных дилер-центров.

В сети представили снимок слайда, на котором новинка Ford Bronco представлена с трех ракурсов. Соотвественно информации о техническом оснащении внедорожника или других подробностей нет. Официальная презентация модели назначена на первую половину 2019 года, а продажи стартуют осенью.

Согласно представленному снимку Ford Bronco получит некоторые доработки, поскольку версия в Лас-Вегасе отличается от весеннего концепта. При этом весной модель была скрыта покрывалом, которое позволяло разглядеть лишь формы.

Ford Bronco из Лас-Вегасе получил другой наклон фронтального стекла. С двери багажника компания убрала запасное колесо. Специалисты ожидают, что новинка станет главным конкурентом Jeep Wrangler.