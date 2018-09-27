В ноябре весь модель ряд Mitsubishi в России подорожал на 20 000 – 100 000 рублей

По результатам первых девяти месяцев спрос на Mitsubishi в России вырос на 104% до 35 441 машины. В ноябре японская компания переписала ценники на весь модельный ряд в РФ на 20 000 – 100 000 рублей, несмотря на то, что цены уже поднимали в мае.

Кроссоверы ASX, Outlander, Eclipse Cross и пикап L200 прибавили лишь 20 000 рублей, тогда как Pajero Sport подорожал на 20 000 – 100 000 рублей. С ноября Mitsubishi Eclipse Cross, который в России предлагают с двигателем объемом 1,5 литра производительностью в 150 л. с., доступен в базе за 1 429 000 рублей, а полное оснащение обойдется в 2 198 000 рублей.

Только четыре версии кроссовера ASX подорожали, а для России предусмотрено десять. Теперь модель с «атмосферником» объемом 2,0 литра производительностью 150 л. с. обойдется в 1 445 000 – 1 605 000 рублей. Версия с базовым мотором осталась прежней – 1 149 000 рублей.

Подорожание Mitsubishi Outlander коснулось и дорестайлинговой версии, которая теперь доступна для россиян за 1 609 000 – 2 420 000 рублей. Версия 2018 года теперь предлагается за 1 659 000 – 2 240 000 рублей. Также и L200 в кузове пикап подорожали версии как 2017, так и 2018 годов. Первые в базе предлагают за 1 829 000 рублей, а вторые – 1 879 000 рублей. Максимальное оснащение прошлого года обойдется в 2 438 000 рублей, а этого – 2 488 000 рублей.

Если Mitsubishi Pajero Sport 2017 года подорожал лишь на 20 000 рублей, то версия этого на 20 000 – 100 000 рублей. Прошлогодний внедорожник в базе доступен за 2 229 000 рублей, а полное оснащение обойдется в 2 882 000 рублей. Версия 2018 года с ноября в России предлагается за 2 339 000 – 3 097 000 рублей.