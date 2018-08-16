В 2019 году в России стартуют продажи новых Volkswagen Tiguan и Polo

Российские представители немецкого автоконцерна Volkswagen сообщили о новинках, которые начнут предлагать в РФ уже в следующем году. В результате россияне смогут приобрести новые Tiguan и Polo уже в 2019 году.

Согласно заявлению Volkswagen, обновленные модификации популярных Tiguan и Polo в России начнут предлагать в 2019 году. Ещё одной новинкой для россиян станет Arteon в кузове лифтбэк. Отметим, что модель давно вышла на европейский рынок, однако в РФ её пока не привезли. Презентация Volkswagen Arteon состоялась в рамках автошоу в Женеве ещё в прошлом году.

Линейка двигателей представлена бензиновым мотором объемом 1,5 литра производительностью в 150 «лошадей», объемом 2,0 литра с отдачей в 190 и 280 «лошадей». Кроме того, предусмотрены дизельные агрегаты объемом 2,0 литра производительностью в 150, 190 и 240 «лошадей».

На данный момент представители бренда в Росси не сообщили, получат ли модели какие либо адаптации для рынка или же приедут в первоначальном виде.