Toyota выпустит ограниченную юбилейную серию пикапов Toyota Hilux

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В честь 50-летнего юбилея со дня начала продаж Toyota Hilux, японский автогигант решил порадовать публику оригинальной ограниченной серией Z Black Rally Edition, предназначенной для сурового бездорожья.

Рамный пикап получит яркий дизайн и множество декоративных элементов для кузова: черную радиаторную решетку, вставку на бамперах, а также темные дверные ручки и боковые зеркала. Картину дополнят пятиспицевые легкосплавные диски угольного цвета диаметром в 18 дюймов. Помимо этого, автомобиль оснастят специальными расширительными накладками из пластика для задних и передних крыльев пикапа.

За дополнительную плату автомобиль можно будет оснастить особой линейкой аксессуаров, также выпущенной в честь юбилея модели. В нее войдут эксклюзивная радиаторная решетка, глушитель спортивного типа, а также брызговики и кузовная дуга безопасности. Силовая установка будет Hilux представлена 2,4-литровым дизельным турбированным двигателем на 150 «лошадок», работающим в паре с безальтернативной автоматической КПП.

Юбилейная серия Toyota Hilux Z Black Rally Edition поступит в продажу лишь для японского рынка. Стоимость премиального пикапа официально не объявлена, однако известно, что она возрастет на 5,5% по сравнению с оригинальной версией авто.

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