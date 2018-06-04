МВД разрешило регистрировать новый транспорт в автосалонах

МВД России показало перечень квалификационных требований к работникам автосалонов, которые будут заниматься осмотрами машин перед регистрацией. Накануне министерство опубликовало на сайте нормативных правовых актов соответствующий проект.

В МВД считают, что работники автосалонов, которым предстоит проводить осмотры машин перед регистрацией, должны хорошо знать автомобили, с которыми они будут работать, а также методы контроля технического состояния транспорта, правила маркировки и так далее.

Специалисты, которые займутся осмотром транспорта перед регистрацией, должны иметь среднее или высшее профессиональное образование. Также им предстоит получить свидетельство о повышении квалификации в части проведения осмотра машин.

Напомним, минувшим летом в России упростили процедуру постановления нового транспорта на учет. Согласно новым правилам, граждане смогут регистрировать автомобили, не посещая ГИБДД, так как это можно будет сделать в официальных дилерских центрах.