BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в этом месяце в рамках автошоу в Лос-Анджелессе, производитель рассекретил внешность и некоторые характеристики. Новый седан станет самым мощным представителем 3-й серии.

BMW M340i оснащен турбодвигателем объемом 3,0 литра, который генерирует до 382 «лошадей» при моменте силы в 500 Нм, что делает седан самым мощным представителем. Всего за 4,2 секунды модель набирает первую «сотню» при максимальной скорости в 249 км/ч.

В продажу поступят полноприводный и заднеприводный варианты седана. В качестве трансмиссии предложат коробку-автомат на восемь ступеней. Как опции клиентам предложат адаптивную подвеску, электронное управление дифференциалом, переменное передаточное число руля, улучшенную систему тормозов.

Уже летом стартуют продажи нового поколения BMW M340i в кузове седан. На данный момент информации о цене на самого мощного представителя серии нет.