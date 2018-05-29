Минивэн Geely Jiaji станет глобальной моделью

В рамках автосалона в Гуанчжоу уже 16 ноября состоится презентация серийной версии Geely Jiaji, в результате минивэн станет глобальной моделью. Для экспорта производитель выбрал название VF11.

Примечательно, что Geely Jiaji слишком маленький для минивэна, однако большой для компактвэна. Размеры модели следующие: длина – 4 706 мм, ширина – 1 909 мм, высота – 1 664 мм, база колес – 2 805 мм, клиренс – 165 мм.

Несмотря на то, что презентация состоится лишь 16 ноября, о серийном Geely Jiaji уже известно почти все, кроме салона. Стандартно модель лишилась некоторых элементов концепта, однако сохранила основное направление.

Ожидается, что на рынке представят Geely Jiaji в пяти-, шести- и семиместном исполнении. Новый минивэн стандартно оснащен передним приводом, вариатором на семь скоростей, а также турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 177 «лошадей» при моменте силы в 255 Нм.

Немного позднее появится гибридная версия, производительность которой составит 200 «лошадей». Гибрид Geely Jiaji будет потреблять 1,7 литра топлива на 100 км. В Малайзии авто предложат как Proton VF11, вместо модели Exora. Авто не будут продавать в России, однако не исключено появление в Европе.