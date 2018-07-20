Кроссовер Jetour X70S получил принципиально новый интерьер

Сегодня, 08:50 \\ Авто/Мото

Недавно китайский автопроизводитель Chery вывел на домашний авторынок обновленный кроссовер Jetour X70S. За этот период автоэкспертам удалось оценить оформление новинки.

Рестайлинговый поднебесный паркетник обзавелся более спортивным обликом и характеризуется пересмотренной радиаторной решеткой и переработанным дизайном колесных дисков. Интересно, что самые большие перемены произошли в интерьере Jetour X70S, который подвергся радикальным обновлениям.

Салон обшит высококачественными материалами. Отдельно стоит обратить внимание на электронную панель управления и видоизмененный управляющий блок климат-контролем. Мультимедийный центр обладает внушительным «парящим» сенсорным дисплеем.

 

Подкапотное пространство рестайлингового Jetour X70S мотор объемом 1,5 литра с производительностью в 147 лошадиных сил. Он приводится в действие 5-скоростной МКПП или 6-позиционной АКПП.

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Автор - Дмитрий Павличко
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