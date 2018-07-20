Кроссовер Jetour X70S получил принципиально новый интерьер

Недавно китайский автопроизводитель Chery вывел на домашний авторынок обновленный кроссовер Jetour X70S. За этот период автоэкспертам удалось оценить оформление новинки.

Рестайлинговый поднебесный паркетник обзавелся более спортивным обликом и характеризуется пересмотренной радиаторной решеткой и переработанным дизайном колесных дисков. Интересно, что самые большие перемены произошли в интерьере Jetour X70S, который подвергся радикальным обновлениям.

Салон обшит высококачественными материалами. Отдельно стоит обратить внимание на электронную панель управления и видоизмененный управляющий блок климат-контролем. Мультимедийный центр обладает внушительным «парящим» сенсорным дисплеем.

Подкапотное пространство рестайлингового Jetour X70S мотор объемом 1,5 литра с производительностью в 147 лошадиных сил. Он приводится в действие 5-скоростной МКПП или 6-позиционной АКПП.