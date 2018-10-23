Автомобильный блогер озвучил 21 недостаток LADA Vesta

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Отечественный эксперт решил изучить седан, и рассказать общественности о выявленных в автомобиле неприятных моментах.

Автомобильный блогер озвучил 21 недостаток LADA Vesta, и начал с профильной трубы с огромными шайбами не по размеру под капотом. Также, труба не имеет заглушки, от чего она не защищена от засорения.

Среди недостатков LADA Vesta также можно выделить: выпирающий замок багажной двери; слабые дверные фиксаторы, из-за которых нельзя немного приоткрыть дверь, так как они распахивают их полностью; болтающиеся дверные ручки со стирающейся краской; чрезмерно жесткие механизмы регулировки боковых зеркал; слишком большой лючок топливного бака; оконные стекла, которые царапают резинки внутри салона; неудобно расположенные кнопки стеклоподъемников; ненадежная крышка бачка для омывателя; отсутствие декоративной крышки на моторе; компьютерный блок лишен нормальной изоляции проводки; отсутствие сетки на воздухозаборнике; невозможность запирания дверей с кнопки внутри машины; неудобное расположение подлокотника, который мешает комфортно управлять рычагом стояночного тормоза; подлокотник также мешает пристегиваться.

Обзорщик также посетовал на пластиковые педали авто. В машине застежки на ковролине пропускают влагу. Обогрев зеркал и стекол отключается автоматически, что не всегда нужно. Также в авто нет подсветки кнопок освещения, и на водительском месте слишком мало места для ног.

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