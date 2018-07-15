В сети показали неизвестную «Буханку» 2006 года

Мало кто знает, что у легендарной отечественной модели мог появиться последователь, который проектировался для ближневосточного рынка. УАЗ разрабатывал эту машину, но так и не довел до конвейера.

Прототип бескапотного микроавтобуса УАЗ нигде не «афишировался», а прототип новой «Буханки» был создан в 2006 году. Только в 2015 году общественность узнала о существовании такой машины, когда ее выставил на продажу частный владелец, дав объявление на одной из интернет-площадок. По данным из заводских документов, машина создавалась для клиентов в Иране и Ираке. Автомобиль получил полностью стальной корпус, и по вместимости превосходил классическую «Буханку», что заметнее всего по высоте кузове.

Движущей силой неизвестной «Буханки» является обычный бензиновый агрегат УМЗ 2.9, производительность которого составляет 100 л.с. Мотор сочетается с МКПП и полным приводом.

Прототип новой «Буханки» должен был дебютировать на одной из выставок на Ближнем Востоке, но этого, по неизвестным причинам, не произошло. Машина осталась на заводе и использовалась для нужд предприятия до 2014 года, после чего была выкуплена частным лицом.