Пикап Hyundai создадут на шасси Tucson следующего поколения

Южнокорейские машиностроители планируют разработку компактного пикапа, который построят на шасси кроссовера Hyundai Tucson следующего поколения. Автомобиль может появиться на рынке через пару лет.

Пикап Hyundai, если получит «зеленый свет», выйдет в 2021-2022 годах. Известно, что корейцы взяли дополнительное время на доработку машины, и при этом учитываются требования потребителей разных стран.

Информация о работе над грузовиком озвучена президентом и главным исполнительным директором компании Hyundai Motor Ли Вонхи. Топ-менеджер отметил, что с помощью компактного грузовика корейцы намерены создать новый сегмент рынка, но признают, что пикап Hyundai станет «нишевым», и не рассчитывают на массовые продажи модели.

Пока нет точного понимания того, каким видят разработчики серийный пикап Hyundai. Однако ожидается, что его внешность будет спроектирована с учетом дизайна шоу-кара Santa Cruz, показанного в 2015 году. Машина позиционировалась, как сити-кар для активных водителей мегаполиса. Концепт получил выдвижную заднюю дверь, что увеличивает пространство грузовой платформы модели. Движет шоу-каром дизельный агрегат 2.9 тягой 190 л.с.