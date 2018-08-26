Китайцы атакуют: Рынок машин из Поднебесной продолжает расти

Специалисты из «АВТОСТАТ» подвели итоги октябрьских продаж автомобилей в России. Из этого следует, что реализация китайских автомобилей за указанный период показала самый большой прирост.

Согласно представленной информации, первенство завоевал поднебесный автобренд Zotye, нарастивший свои продажи на 268%. Второе место среди китайских автопроизводителей досталось Haval с показателем роста в 117%. ТОП-3 среди китайских автокомпаний закрывает Geely, увеличивший свои продажи на 114,5%.

У других марок продажи оказались значительно хуже. У французской компании продажи снизились на 35,6%. А вот реализация машин премиального сегмента за октябрь выросла на 8,6% и достигла отметки 13 109 экземпляров. Наибольший рост зафиксирован у Jeep и Genesis, сбыт машин которых вырос в 2,2 и 2,3 раза. Дале стоит отметить такие люксовые марки, как Audi и Volvo, показавшие возрастание продаж. Снижение продаж демонстрируют Smart (-78,2%), Lexus (-15,4%) и Cadillac (-5б3%).