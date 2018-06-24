Рассекречена дальность хода Subaru Crosstrek Hybrid

Согласно сертификационной документации, появившейся в распоряжении сотрудников Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, запас хода еще не рассекреченного гибрида Subaru Crosstreck в городской черте достигла 41-42 км, а на трассе -35 – 44 км. Такие показатели сопоставимы с характеристиками подзаряжаемого хэтчбека Toyota Prius Prime, от которого для Subaru был взяты электрические элементы.

Следует сказать, что разработчики из Subaru решили применить для данного автомобиля маркировку Hybrid вместо PHEV, несмотря на то, что Subaru Crosstrek Hybrid обзавелся портом для зарядки.

Отмечается, что предвестником электрифицированного Subaru Crosstrek считается Subaru XV e-Boxer Advance, которая вышла на домашний авторынок в начале осени нынешнего года. Указанный автомобиль обустроили 2-литровым 145-сильным двигателем и 13,6-сильным электромотором, которые работают вместе с вариатором и системой полного привода.

Во внешности у модели имеются серебристые мотивы в передней части, шильдики на крыльях и синие акценты в интерьере. Новый Subaru Crosstrek Hybrid выведут на рынок к концу нынешнего года.