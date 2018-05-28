Автомобили пока будут красить российскими красками

Чиновники Минпромторга проанализировали российского производство и признали невозможность перевода отечественной автоиндустрии на отечественные краски.

Служащие отмечают, что переход российского автопрома на отечественные лакокрасочные материалы отложат на неопределенное время. На прошлой неделе Минпромторг внес предложение, что автомобили, производимые на российских предприятиях, будут краситься отечественными эмалями с 2020 года. Но это предложение было подвержено шквальной критике со стороны автомобильных экспертов.

Прежде всего было намечено две проблемы. Первой считается невозможность установить происхождение красок, ибо сырье для них в РФ не изготавливается. Второй проблемой выступает отсутствие технологий, необходимых для выпуска автомобильных эмалей необходимого качества.

Также определить, какой краской выкрасили автомобиль можно только по документации из бухгалтерии, содержание которых автомобильная компания может не рассекречивать без соответствующего постановления суда. Но оснащение автомобилей покрышками, выпускаемых на территории стран ТС не встретило сопротивления и оказалось вполне приемлемым. Получение автомобилями отечественных красок и шин призвано увеличить уровень локализации.