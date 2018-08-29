Обновленный Hyundai Tucson вышел на авторынок США
Недавно на американском рынке появился обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson. Американцам предлагается новинка по цене от 24 245 долларов.
Базовая версия Hyundai Tucson обзавелась прогрессивными системами предупреждения столкновений и ассистентом обзора мертвых зон. Во внешности паркетника Hyundai Tucson стоит отметить светодиодные фары и новую радиаторную решетку. Еще модель снабдили пересмотренными бамперами и некоторыми другими улучшениями.
Но больше всего доработкам подвергся интерьер новинки, получивший новый дизайн передней панели. В салоне стоит выделить 7-дюймовый тачскрин мультимедийной установки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Подкапотное пространство рестайлингового Hyundai Tucson занимает турбированный двигатель объемом 2,4 литра с производительностью 181 лошадиную силу. Стандартные модели Hyundai Tucson обустроены 2-литровым 164-сильным агрегатом. Моторы приводятся в действие 6-позиционной автоматической трансмиссией.