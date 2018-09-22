Флагманский пикап Great Wall Wingle 7 выйдет на китайский рынок в конце ноября

Китайская компания Great Wall выведен на авторынок новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7. В продажу новинка поступит в конце ноября, но уже в настоящее время в автоцентрах китайских дилеров появились первые экземпляры.

Новый Great Wingle 7 расположится в модельном ряду над Great Wingle 6. Размеры новинки составили 5095X1800X1760 мм, а величина колесной базы достигает 3 050 миллиметров. Удлиненная версия пикапа характеризуется расстоянием между осями в 3 350 мм и длиной в 5 395 мм. Новый Great Wall Wingle 7 обзавелся пересмотренной радиаторной решеткой, иной оптикой головного света со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и большим передним бампером. В салоне новинки стоит выделить переработанную переднюю панель, четырехспицевой руль, мультимедийный центр с парящим сенсорным дисплеем, улучшенным блоком управления климат-контроля и более удобными сиденьями водителя и переднего пассажира.

Подкапотное пространство Great Wall Wingle 7 занимает дизельный агрегат объемом 2,0 литра с производительностью в 143 лошадиные силы. Он приводится в действие 6-ступенчатой МКПП и полным приводом.

Функциональный список пикапа включил в себя кнопочное зажигание двигателя, система контроля за выходом из полосы движения, система контроля мертвых зон, круговой видеообзор, парктроник, панорамный люк и оригинальные колесные диски размером 17 и 18 дюймов. Ценник на флагман пока засекречен.