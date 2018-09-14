Suzuki предложит в Италии спецверсию Ignis Ginza

Представители японской марки Suzuki сообщили, что разработали особую версию Ignis Ginza специально для покупателей в Италии. Спецверсия модели получила название в честь модного района в Токио.

Интерес к особой модификации Suzuki Ignis Ginza подогреет и ограниченный тираж, в планах компании собрать только 100 экземпляров. Модель в специсполнении призвана обеспечить максимальную комфортабельность, а также выделяться благодаря уникальному стилю.

Новая версия Ignis Ginza для Италии получила особый окрас кузова: монохромный узор с украшениями в клеточку в некоторых местах. В дизайне также будет выделяться особые диски колес. Во время презентации специального исполнения модели компания Suzuki сообщила, что авто оснастят множеством современных систем: обогревом сидений, а также Apple CarPay.

Suzuki Ignis Ginza получит гибридную модификацию с мотором SHVS производительностью в 90 лошадиных сил. Маленькая отдача объясняется предназначенностью модели – для городских поездок.