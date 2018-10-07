Составлен ТОП-3 самых экономичных внедорожника в России

Продажи внедорожников в России продолжают расти, однако главным минусом этого сегмента является большой расход топлива, который отпугивает покупателей. Автоэксперты составили ТОП-3 самых экономичных модели.

Возглавил рейтинг Audi Q7, который в России предлагают с силовой установкой объемом 3,0 литра с отдачей в 258 «лошадей». Несмотря на мощный двигатель, производитель поставил ограничение скорости в 230 км/ч. Внедорожник потребляет всего 5,5 литра на 100 км. Популярной модель делают также доступная цена и современный дизайн.

Второе место досталось Volvo XC90 D4, который оснащен силовой установкой объемом 2,0 литра мощностью 190 «лошадей». При весе почти в 2 тонны, модель расходует всего 7,1 литр топлива на каждые 100 км. При этом внедорожник способен разгоняться до 205 км/ч.

ТОП-3 самых экономичных внедорожника в России замыкает BMW X5, с таким же показателем как и у Volvo – 7,1 литров на каждые 100 км. Немецкий внедорожник оснащен двигателем производительностью в 231 «лошадь», который обеспечивает разгон до первой «сотни» всего за 6 секунд.