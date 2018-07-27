Грузовики и автобусы смогут обходиться без зимней резины круглый год

Сегодня в законную силу вступил новый технический регламент Таможенного Союза. Этот документ предусматривает, что большегрузы и автобусы отныне смогут ездить на летней резине круглый год.

Отмечается, что обладатели легковых автомобилей придется переобуваться, но штрафовать владельцев «легковушек» за это нельзя. Госдума так и не утвердила размер штрафа и процедуру фиксации нарушения. В предыдущей редакции техрегламента ТС о безопасности колесного транспорта запрещалось использование всех автомобилей, которые не снабдили зимней резиной. Новым изменением подверглись только категории автомобилей M1 и N1, к которым относят легковые авто и 8-местные маршрутки.

Новая редакция регламента о безопасности предусматривает, что страны, входящие в Таможенный Союз, могут законодательно закрепить требование для водителей грузовиков и 8-местных автобусов возить с собой цепи.