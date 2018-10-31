"Бюджетный автомобиль без наворотов": Автриец похвалил LADA Vesta SW

Российский универсал LADA Vesta SW может стать оптимальным вариантом для австрийских автолюбителей, у которых нет возможности быть обладателем представительского авто, но желают иметь современную машину. К такому заключению пришел журналист издания Heute Йорг Михнер, испытав автомобиль, приехавший в Европу.

Интересно, что все упоминания о российских автомобилях в европейских специализированных изданиях начинаются обычно с упоминания о репутации бренда, сложившейся на протяжении нескольких лет. Михнер утверждает, что «АвтоВАЗ» не является ведущим автопроизводителем на мировом рынке.

Но все изменилось после того, как было заключено партнерское соглашение российской компании с альянсом Renault-Nissan. Обозреватель подметил, что LADA Vesta SW обзавелась современными системами от вышеназванного объединения. Но 106-сильный 1,6-литровый мотор привозят из России, и он соответствует стандартам Евро-6. В общем Михнер положительно отозвался об универсале. Ему понравились салон авто, внешность и эргономичность багажника LADA Vesta SW. В частности, австриец восхитился оснащением премиального исполнения, которое предлагается за демократическую для европейского рынка цену – 17 990 евро.

Михнер отметил, что те автолюбители, желающие купить бюджетную машину без разных наворотов, но с необходимыми опциями, то они должны обратить внимание на LADA Vesta SW.