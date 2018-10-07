Эксперты показали, что мойка под большим давлением может разрушить автомобиль

На просторах интернета появилось видео, на котором показано, что мойка под большим давлением может сделать с автомобилем.

Многие автолюбители пользовались услугами мойки самообслуживания, сбивая грязь сильным напором воды. Интересно, что многие жаловались на недостаточный напор для удаления грязи. Эксперты подвергли эксперименту французский Peugeot 206, который был уничтожен из-за мойки, что видно на видеоролике.

По словам специалистов для того, чтобы помыть автомобиль необходимо давление от 100 до 150 бар, которое не повредит лакокрасочному покрытию и пластиковым накладкам. Давление в 200 бар представляет опасность, потому такая мойка должна осуществляться специалистами, прошедшими профессиональную подготовку.

Автоэксперты отметили, что водяной напор с давлением 1 000 бар может разрезать бетон. А если помыть автомобиль с давлением в 3 000 бар, то с авто можно смыть все: окна, пластик, покрышки и ЛКП.