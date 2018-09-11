«АвтоВАЗ» придумал новый слоган и пересмотрел философию марки

Фабьен Гульми, глава маркетингового отдела LADA, рассказал журналистам, что с выходом на рынок обновлённой Granta для компании настало время глобальных изменений.

«АвтоВАЗ» собирается изменить отношение автомобилистов к бренду LADA. Эта марка, по мнению потребителей, до сих пор выпускает посредственные машины, однако компания поставила себе цель улучшить имидж, чтобы ассоциироваться с надёжностью.

Ради того, чтобы повысить уровень доверия людей, российский бренд изменит свою философию и слоган. Теперь в роли последнего выступает фраза «Новые горизонты». Новый слоган короткий, но ёмкий. Его выбрали из 50 предложенных вариантов, рассказал представитель компании.

Помимо этого, с 1 ноября текущего года был обновлён дизайн официального сайта LADA. После того, как «АвтоВАЗ» пересмотрел концепцию марки и слог, рекламные ролики автопроизводителя стали досматривать до конца 55% зрителей, что является хорошим результатом.