В Бирмингеме с молотка продадут Rolls-Royce Фрэнка Синантры

Британский кабриолет от премиальной компании Rolls-Royce, которым ранее владел музыкант Фрэнк Синатра, выставят на аукцион, который пройдет на выставке NEC Classic Motor Show, открывшейся 9 ноября в Бирмингеме (Великобритания).

Автомобиль популярного музыканта выпустили в 1984 году. Фрэнку Синатре подарили машину на его 70-летие. По мнению автоэкспертов, за кабриолет Rolls-Royce, принадлежавший Синатре, любители такого раритета заплатят от 105 000 до 125 000 евро. На этой выставке продадут около 3 000 ретромобилей.

Подкапотное пространство Rolls-Royce Corniche Convertible, выпускавшегося в период с 1971 по 1996 годы, занимает мотор объемом 6,75 литра с производительностью 410 «лошадок». Кроме машины знаменитого музыканта на торгах продадут автомобили режиссера Стива Маккуина, исполнителя песен Джей Кея и других звезд.