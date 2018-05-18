Семечки и логотип Adidas: сеть повеселил концепт LADA Granta с «пацанским» дизайном

Пользователи интернета не обошли своим вниманием обновленный российский седан LADA Granta, который недавно вышел на рынок. Но теперь в сеть попало фото «пацанского» тюнинга рестайлинговой «четырехдверки», который на фоне более серьезных переделок выглядит довольно забавно.

Разработанный независимыми художниками прототип наиболее «четкой» LADA Granta позабавил представителей интернет-общественности. Специалисты решили позабавиться, снабдив машину текстурой семечек и старым логотипом компании Adidas вместо традиционного номерного знака. На капоте и над порогами авто нарисованы три полоски.

LADA Granta с таким смешным тюнингом многих привели в восторг, но были и такие пользователи, назвавшие такие дизайнерские решения безвкусицей. Интересно, что LADA Granta пользуется успехом на отечественном авторынке. Получив обновление, модель стала более успешней из-за придания ей современного внешнего оформления. В сентябре текущего года дилеры продали LADA Granta FL в количестве 9 936 штук, что на 9% превышает прошлогодние показатели продаж.