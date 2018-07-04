Volkswagen представила специальную версию микроавтобуса California

Сегодня, 14:27 \\ Авто/Мото

Ограниченная линейка микроавтобуса California от компании Volkswagen Commercial Vehicles поступит в лимитированный 999 экземплярами тираж, посвященный 30-летнему юбилею туристического кемпера.

За счет достаточно необычного количества выпущенных автомобилей, бренд планирует повысить интерес к модели, получившей в название приставку «30 Years». По заявлению представителей немецкого автогиганта, квота на количество доступных к покупке экземпляров будет варьироваться в зависимости от регионального рынка и популярности бренда на нём – так, Великобритания получит всего 30 новеньких микроавтобусов.

Volkswagen California 30 Years выполнен на базе оригинального вэна в максимальной комплектации, вследствие чего стартовый ценник впечатляет – не меньше 82 000 долларов придётся отдать за премиальный кемпер. В качестве особой дополнительной опции можно выбрать окраску кузова в цвет Turmeric Yellow (желтая куркума).

В паре с безальтернативной 7-диапазонной роботизированной коробкой передач будет работать дизельный агрегат мощностью 150 или 190 «лошадей». Спецверсия минивэна Volkswagen California 30 Years появится на автомобильных рынках по всему миру до конца ноября.

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