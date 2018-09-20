Рассекречена информация об электрическом кроссовере Volkswagen

Инженеры немецкого автоконцерна Volkswagen готовят к выпуску семейство электрокаров, в основу которых ляжет архитектура MEB, созданная для электрического транспорта. Среди новых электромобилей стоит назвать кроссовер Volkswagen I.D.Crozz.

В настоящее время появилась информация, что группа конструкторов концерна трудится над небольшим кроссовером, начальная цена которого достигнет отметки 18 000 долларов. Наименование паркетника и его силовые параметры пока засекречены. Этот кроссовер может потеснить на рынке Volkswagen T-Cross и Volkswagen Golf.

Разработка кроссовера находится только на первой стадии, следовательно эксперты предполагают, что дебют новинки пройдет не раньше, чем в 2022-2023 годах. Снижение цены на электрокар обусловлен его массовым производством. В правлении Volkswagen собираются выпускать по 200 000 экземпляров ежегодно.