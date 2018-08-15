Компания Chevrolet покажет новый Blazer для китайского рынка

На мотор-шоу, которое пройдет на следующей неделе в Гуанчжоу, французский автогигант запланировал презентацию двух новинок. Одной из них должен стать Chevrolet Blazer RS нового поколения, название которого для китайского рынка поменяют на FNR-CarryAll.

На данный момент компания опубликовала лишь одно тизерное изображение нового внедорожника, демонстрирующее брутальную переднюю часть кузова с высоким капотом, мощной радиаторной решеткой и узкой двухэтажной головной оптикой. Для глобального рынка презентация Chevrolet Blazer прошла ещё весной этого года, несмотря на то, что разработка модели предполагала старт серийного производства и максимальный спрос именно в Китае.

Скорее всего, моторная линейка внедорожника не претерпит существенных изменений – к покупке будут предложены автомобили с 2,5- и 3,6-литровыми бензиновыми «атмсоферниками» на 194 и 309 «лошадок» соответственно. Приставка RS в названии модели и одноименный шильдик на решетке радиатора символизируют увеличенную производительность кросса, потому можно ожидать появление турбированных агрегатов меньшего объема и увеличенной отдачи в списке доступных двигателей Chevrolet FNR-CarryAll.