BMW может отказаться от экспорта из США в Китай

В скором времени руководство баварской компании BMW решит вопрос, касающийся сборки еще большого числа внедорожников на территории Китая. Отмечается, что новые тарифы США могут нанести ощутимый урон бюджету.

Такой информацией поделился представитель компании BMW Кеен Спаркс. В случае, если экспорт из США снизится, то это повлияет на количество рабочих мест на автозаводе BMW, расположенным в Южной Каролине.

В последние годы США и КНР ведут между собой торговую войну. Транспортные средства, ввозимые в Поднебесную с предприятий из США, получают 40-процентную наценку.

Баварцы уже прекратили поставки в КНР BMW X3, сборка которого теперь осуществляется южноафриканском автозаводе. Также в минувшем месяце пресс-центр автопроизводителя обнародовал информацию, согласно которой компания готова выплатить 4 300 000 000 долларов для получение контроля наод основным СП в КНР.