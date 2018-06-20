Hyundai Solaris возглавил ТОП-10 наиболее распространенных иномарок российского производства

В соответствии с данными, предоставленными экспертами из «АВТОСТАТ», в РФ числится 9 700 000 штук иностранных авто российской сборки. Этот результат равен 22,6% от всего парка «легковушек», зарегистрированных в РФ.

Автоэксперты подготовили рейтинг самых распространенных иномарок, сборка которых налажена на российских заводах. Лидером подготовленного рейтинга является корейский седан Hyundai Solaris, которым обладают 704 200 россиян. Сборка «корейца» началась а конце 2010 года. Второе место досталось еще одному южнокорейскому автомобилю-KIA Rio, численность которого составила 673 700 штук. Его сборку начали осуществлять с конца 2006 года. ТОП-3 замкнул французский седан Renault Logan (654 300 единиц). Его начали собирать в 2005 году.

В ТОП-5 самых распространенных иномарок отечественного производства вошли Ford Focus (624 900 ед.) и Chevrolet Niva (597 600 шт.). В ТОП-10 попали немецкий Volkswagen Polo (397 600 ед.), французский Renault Duster (345 700 шт.), «француз» Renault Sandero (288 300 ед.), чешский Skoda Octavia (270 700 шт.) и корейский KIA Ceed (248 200 ед.).