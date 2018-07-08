Mitsubishi Outlander свежего поколения построят на новой платформе

Представители японского автогиганта заявили, что новое поколение популярного внедорожника Mitsubishi Outlander получит платформу от Renault-Nissan. Эта информация была обнародована на специальном мероприятии в Тайланде.

Таким образом, кроссовер станет первым автомобилем бренда, который построят на заимствованной архитектуре. Речь идёт о платформе CMF-C/D (Common Module Family), на которой собраны, например, компактный внедорожник Renault Espace и компактвэн Scenic. Также член совета директоров Mitsubishi Motors Тревор Ман поспешил заверить, что SUV на новой платформе увидит свет не ранее, чем через 2 года.

На данный момент для российского рынка Mitsubishi Outlander собирают на мощностях завода в Калужской области – кросс доступен в трех комплектациях, отличающихся друг от друга лишь силовой установкой. Моторная линейка внедорожника представлена двумя двухлитровыми «атмосферниками» на 146 и 167 л.с., а также специальной GT-версией 3,0-литрового 227-сильного бензинового агрегата. В качестве трансмиссии тут доступны вариаторная КПП и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Стоимость самого маломощного кроссовера стартует с 1 639 тысяч рублей.