«АвтоВАЗ» вдесятеро нарастит экспорт в Турцию

Руководство компании «АвтоВАЗ» намерено существенно повысить показатели экспорта своей продукции в Турцию. Данная информация озвучена Александром Сверчковым, главой отдела производства моторов отечественного автогиганта.

По словам господина Сверчкова, «АвтоВАЗ» намерен вдесятеро нарастить экспорт в Турцию. В нынешнем году российская компания собрала для завода в Бурсе 4 800 агрегатов, однако в будущем году количество выпускаемых для этого предприятия двигателей вырастет до 50 000 экземпляров. Александр Сверчков уточнил, что завод в Бурсе выпускает модели Renault Fluence и Clio. Данное предприятие накануне сообщило о готовности расширить сотрудничество с российской стороной.

К слову, в нынешнем году «АвтоВАЗ» намерен выпустить 546 тысяч силовых установок. По итогам следующего года производитель планирует собрать не менее 590 тысяч двигателей. В минувшем году отечественный автогигант выпустил 470 тысяч моторов. Это значит, что в нынешнем году «АвтоВАЗ» собирается нарастить производство агрегатов на 16%, а в будущем году на 8%.