Эксперты назвали 10 автомобилей с лучшим индексом повторной покупки

По результатам исследования независимых экспертов, был составлен список автомобилей с высоким индексом повторной покупки. Этот показатель демонстрирует, насколько часто автовладельцы меняют прошлые машины – на нынешние той же марки.

В списке лидеров на двух первых позициях расположились Ford Focus и Renault Logan, с показателем повторной покупки, равным 19,4%. Таким образом, один из пяти владельцев этих автомобилей, после продажи покупает такую же модель. Следом за лидерами с небольшим отставанием расположилась Toyota Camry. В случае с популярным японским седаном, индекс оказался равен 19%.

Первую пятерку замыкают Cherry Tiggo и Skoda Octavia – эти модели покупают снова в 16,5 и 15,2% случаев соответственно. В десятку автомобилей с лучшим индексом повторной покупки также попали Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и KIA Sportage (10,3%).

Исследование, в ходе которого было опрошено более 10 000 респондентов, проводилось среди владельцев автомобилей с 2011 по 2018 год выпуска – специалисты выбрали по одному самому популярному автомобилю от 32 производителей, доступных для покупки в России. По каждому из них опросили не менее 300 автовладельцев