Озвучены подробности нового BMW M8

Баварцы продолжают работу над новым поколением купе BMW M8. Стало известно, что машину оснастят полным приводом от M5. Также автомобиль получит особые настройки шасси и три типа кузова.

Сейчас новый BMW M8 пребывает в заключительной фазе испытаний. В машине можно будет отключать передний привод. Также новинку оснастят активным М-дифференциалом. Ожидается, что в следующем году начнутся продажи модели.

В основу нового BMW M8 ляжет модульное шасси CLAR, имеющее двухрычажную подвеску спереди и пятирычажную сзади. В силу особенностей доработок платформы, сделанных для машины, изменилось электромеханическое рулевое управление M Servotronic, взятое у модели M5.

Новое купе BMW M8 получило более низкий центр тяжести. Распределение массы между осями автомобиля составляет 50:50. Машина получила электронноуправляемые амортизаторы, М-тормоза с дисками на 395 м. задние тормоза имеют плавающие суппорты. Опционально автомобиль будет комплектоваться карбон-керамическими тормозными механизмами с дисками на 400 и 380 мм.

Моторный отсек нового BMW M8 занимает дважды турбированный агрегат 4.4 V8 тягой порядка 600 л.с. Двигатель оснащен улучшенным впускным коллектором, особой системой охлаждения и выпускной системой с управляемыми заслонками. Мотор сочетается с 8-АКПП M Steptronic.

Новый BMW M8 сначала появится в продаже в формате купе. Позже появятся кабриолет и M8 GranCoupe.