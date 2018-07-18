Audi TT следующего поколения могут превратить в четырехдверное купе

Модель Audi TT в двухдверном исполнении теряет популярность, и немцы рассматривают варианты принятия кардинальных мер ради сохранения спроса на машину.

Слухи о «четырехдверке» пошли еще в 2014 году, когда был показан шоу-кар Audi TT Sportback в Париже. Немцы отказались от дальнейшей разработки этого автомобиля в силу нехватки денег, вызванной дизельным скандалом, однако дела марки налаживаются, а потому и замороженный проект, вероятно, получит «второй шанс».

Изначально считалось, что Audi TT следующего поколения будет выпускаться в форматах двухдверного купе, купе-кабриолета и четырехдверного купе, однако теперь пошли слухи о том, что «двухдверки» не будет.

В последнее время Audi TT теряла спрос. Так, 10 лет назад европейцы покупали по 40 000 единиц модели ежегодно. Однако по итогам минувшего года продажи машины составили всего 16 000 экземпляров. И все дело в том, что классические купе вытесняются «четырехдверками», которые более практичны.

В основу нового Audi TT ляжет модернизированное шасси MQB. По габаритам и внешности машины будет сопоставима с концептом Sportback, однако экстерьер автомобиля пока рано обсуждать. Не исключается, что купе станет гибридным.